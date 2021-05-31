Önce iş arkadaşı sonra sevgili

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, birlikteliklerinin sanıldığı gibi uzun süredir olmadığını söyledi. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin çekimleri başladığından beri aşk yaşadıkları konuşulan çiftten Hande Erçel, ''Kerem ile ilişkimiz yeni. Olduğu zaman haberiniz oldu zaten. İş arkadaşlığımız vardı, sonra ilişkiye dönüştü'' açıklamasını yaptı. Kariyeri hakkında konuşan Erçel, 'Oynamam' dediği bir rolün olmadığından bahsetti. Erçel, ''İçime ne sinerse onu oynarım. Yeter ki beni heyecanlandırsın'' derken hayalinde bir sinema filmi olduğunu da ekledi.

