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31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00:00

Önce iş arkadaşı sonra sevgili

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Hande Erçel, Kerem Bürsin ile ilişkilerinin konuşulanların aksine uzun süredir olmadığını 'İş arkadaşlığımız, ilişkiye döndü' sözleriyle açıkladı.

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, birlikteliklerinin sanıldığı gibi uzun süredir olmadığını söyledi. Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin çekimleri başladığından beri aşk yaşadıkları konuşulan çiftten Hande Erçel, ''Kerem ile ilişkimiz yeni. Olduğu zaman haberiniz oldu zaten. İş arkadaşlığımız vardı, sonra ilişkiye dönüştü'' açıklamasını yaptı. Kariyeri hakkında konuşan Erçel, 'Oynamam' dediği bir rolün olmadığından bahsetti. Erçel, ''İçime ne sinerse onu oynarım. Yeter ki beni heyecanlandırsın'' derken hayalinde bir sinema filmi olduğunu da ekledi.

Etiketler : hande erçel kerem bürsin aşk
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