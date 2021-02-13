13 Şubat 2021 Cumartesi 10:21:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 17:04:00
Ömrüm'ü bana yazdı
2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, usta ismin sevilen şarkısı 'Ömrüm'ün, kendisine yazıldığını söyledi.
2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, usta ismin sevilen şarkısı 'Ömrüm'ün, kendisine yazıldığını söyledi. Erkal'ın klasik şarkılarından oluşan albümünün de çıkış tarihini pandemi nedeniyle ertelediklerini anlatan Filiz Erkal, net bir tarih veremediklerini söyledi.