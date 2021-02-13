Ömrüm'ü bana yazdı

Ömrüm'ü bana yazdı

2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, usta ismin sevilen şarkısı 'Ömrüm'ün, kendisine yazıldığını söyledi. Erkal'ın klasik şarkılarından oluşan albümünün de çıkış tarihini pandemi nedeniyle ertelediklerini anlatan Filiz Erkal, net bir tarih veremediklerini söyledi.

