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12 Kasım 2023 Pazar 07:52:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 07:52:00

'Ömer' dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı: Manevi yük annede maddiyat bende

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Oyuncu Selahattin Paşalı, baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı.

'Ömer' dizisinde yer alan oyuncu Selahattin Paşalı baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. Paşalı, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Lara Paşalı'yla evliliğinden Leyla Pera adında bir kızı olan oyuncu, baba olduktan sonra çocuğuyla çok vakit geçiremediğini belirtti. Paşalı, "Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor, ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olacağım vakitler gelecek. Ben işe gittiğim için başka odada yatıyorum" dedi.

Etiketler : oyuncu selahattin paşalı baba leyla pera
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