VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
Hakareti affetmedi
Kasımda tiyatro başkadır
Yirminci yıl albümü aileden
Sırada Avrupa turnesi
Babayı önden izledi
Ölünce değerimi anlarsınız
MÜSİAD, IBF Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası Zirvesi ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için gü...
6'lı masa dağılıyor mu? Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak iddia!
Türk Telekom Prime'dan 3 ay ücretsiz YouTube Premium
Başsavcılık harekete geçti
Hareketsiz yaşam ‘hemoroid'e zemin hazırlar
Onkolojide "bitkisel tedavi" zaman kaybı
Alerjinin nedeni ‘çocuk odası' olabilir
Bu meyveyi yiyenlerin cildi daha geç yaşlanıyor
İnme belirtilerinde 112'yi arayın
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 28 Ekim
Dövme sanatçısı Ulaş Yeşilyurt kimdir?
İkinci yüzyıla dev vizyon! Daha güçlü Cumhuriyet
Twitter artık Musk'ın! İlk işi bakın ne oldu
Bankadan para dolu çuvalı çaldılar
Milyonları ilgilendiren torba teklifin 17 maddesi daha kabul edildi
DSÖ: Tüberküloz vakaları yıllar sonra artışa geçti
İngiltere'de okullarda eğitimin 4 güne düşürülmesi gündemde
28 Ekim 2022 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:28 Ekim 2022 Cuma 12:00:00

Ölünce değerimi anlarsınız

ABONE OL

Serdar Ortaç, yaşarken değerinin bilinmediğini söyleyerek isyan etti: "Ölünce o zaman diyeceksiniz ki bu adam bu şarkıları nasıl yazmış."

Geçtiğimiz haftalarda borçları yüzünden ofisini sattığı iddia edilen popçu Serdar Ortaç, Ataşehir'de Muamma Plus'ta sevenleriyle buluştu. MS hastalığı yüzünden yürümekte zorluk çeken ve sahilde bisiklet sporu yaparak tedavisine devam eden Ortaç, "Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfim de yerinde bu gece birlikte unutulmaz bir gece şahitlik edeceğiz" dedi. Ortaç, birçok meslektaşı gibi değerinin bilinmediğini söyledi. Hit şarkıların bestekarı olan Ortaç, sahnesinde izleyicilerine isyan ederek, "Ben ölünce değerimi anlayacaksınız, o zaman diyeceksiniz ki bu adam bu şarkıları nasıl yazmış" diye konuştu. Ortaç, repertuvarı, sahne şovu ve enerjisiyle yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Etiketler : serdar ortaç ms şarkıcı
Ali'yi tek ayak uyuttu

Ali'yi tek ayak uyuttu
Provalarda eşi yanında

Provalarda eşi yanında
EFSANE KADIN KUTLAMASI

EFSANE KADIN KUTLAMASI
Diyarbakır enerjisi

Diyarbakır enerjisi
Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak

Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak
İlhan Şeşen'den şarkı

İlhan Şeşen'den şarkı
Soğuk havada repertuvar değişti

Soğuk havada repertuvar değişti
Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu

Türk Telekom Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ı hayranlarıyla buluşturdu
Açıkhava'yı beşlediler

Açıkhava'yı beşlediler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX