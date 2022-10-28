Ölünce değerimi anlarsınız

Geçtiğimiz haftalarda borçları yüzünden ofisini sattığı iddia edilen popçu Serdar Ortaç, Ataşehir'de Muamma Plus'ta sevenleriyle buluştu. MS hastalığı yüzünden yürümekte zorluk çeken ve sahilde bisiklet sporu yaparak tedavisine devam eden Ortaç, "Şükürler olsun ki artık sağlığım yerine geldi, keyfim de yerinde bu gece birlikte unutulmaz bir gece şahitlik edeceğiz" dedi. Ortaç, birçok meslektaşı gibi değerinin bilinmediğini söyledi. Hit şarkıların bestekarı olan Ortaç, sahnesinde izleyicilerine isyan ederek, "Ben ölünce değerimi anlayacaksınız, o zaman diyeceksiniz ki bu adam bu şarkıları nasıl yazmış" diye konuştu. Ortaç, repertuvarı, sahne şovu ve enerjisiyle yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

