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09 Kasım 2023 Perşembe 07:38:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:38:00

Ölümden döndü

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Mehmet Ali Erbil, Sarıyer'de evine giderken trafik kazası geçirdi. Aracı hurdaya dönen ve kaburgalarında ezilmeler olan Erbil, kazayı anlattı. Ünlü isim, "Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Şovmen Mehmet Ali Erbil ölümden döndü. Erbil, 4 Kasım'da oynanan Fenerbahçe Trabzonspor maçını sonrası Yeniköy'deki evine dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı. Erbil'in 6 milyon liraya aldığı elektrikli Mercedes marka şoförünün kullandığı aracı TIR'la çarpıştı. Maddi hasarın olduğu kazayı yara almadan atlatan şovmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Erbil sosyal medya hesabından oyuncu Tolga Yüce'nin "Çok geçmiş olsun abim. Allah, seni bize bağışladı" mesajının yazılı olduğu bir kaza videosu yayınladı. Kısa süre sonra görüntüyü silen Erbil, geçmiş olsun mesajlarına da sessiz kaldı

Etiketler : mehmet ali erbil trafik kazası sarıyer
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