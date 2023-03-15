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15 Mart 2023 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:15 Mart 2023 Çarşamba 17:45:00

Ölüm sahnesini oynamaya dahi gelmedi

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'Yargı' dizisinde Pars Savcı'yı canlandıran oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, diziden ayrıldı.

'Yargı' dizisinde Pars Savcı'yı canlandıran oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, sürpriz bir şekilde diziden ayrıldı. Oyuncu deprem bölgesindeki ailesiyle daha yakından ilgilenebilmek için bu kararı aldığını açıkladı. Dizinin önceki akşam ekrana gelen bölümünde kendisinin olmayıp bir kuyumcuda kesik elinin ortaya çıkması seyirciyi şaşkınlığa uğrattı. Hatta senarist Sema Ergenekon'un aniden ayrılan oyuncudan intikam almak için kötü bir ölüm sahnesi yazdığı düşünüldü. Yapım şirketi perde arkası yaşananları açıkladı. Şirket, ''Ak 55. bölüm çekimleri esnasında önce 3 günlük, ardından da 10 günlük rapor alıp bölümde kalan sahnelerin çekmeyi reddederek dizimizden ayrılmıştır. Oyuncumuz ölüm sahnesi için dahi sete gelmeyi reddedince karakterinin öldüğüne inandırma yolu olarak bulunmuş ve final sahnesi ise sözü edildiği gibi bir intikam güdüsüyle yazılmamıştır. Hikayeyi tamamlama, havada bırakmama adına gösterilen bir çabanın ürünüdür'' dedi.

Etiketler : yargı pars savcı mehmet yılmaz ak dizi

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