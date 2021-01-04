Olağan Şüpheliler'in kadrosu tamam

Exxen’de ekrana gelecek olan dizide Bekir Aksoy, Pamir Pekin, Berk Hakman, Burak Doğruoğlu, Hakan Eratik kamera karşısına geçecek. Cinayet işleyen üç ev hanımının hikayesini anlatan dizi, 45 dakika olarak yayınlanacak.

