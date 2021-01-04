04 Ocak 2021 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 17:45:00
Olağan Şüpheliler'in kadrosu tamam
Binnur Kaya, Ceren Moray ve Yasemin Allen'in rol aldığı ‘Olağan Şüpheliler'in erkek oyuncuları belli oldu.
Exxen’de ekrana gelecek olan dizide Bekir Aksoy, Pamir Pekin, Berk Hakman, Burak Doğruoğlu, Hakan Eratik kamera karşısına geçecek. Cinayet işleyen üç ev hanımının hikayesini anlatan dizi, 45 dakika olarak yayınlanacak.
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