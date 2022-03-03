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03 Mart 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 17:30:00

Okuma provası

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Oscar ödüllü Fransız yazar Florian Zeller'in yazdığı 'Anne' tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan Engin Hepileri, Zorlu'da objektiflere yansıdı.

Oscar ödüllü Fransız yazar Florian Zeller'in yazdığı 'Anne' tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan Engin Hepileri, Zorlu'da objektiflere yansıdı. Oyuncu, rol arkadaşlarıyla bir mekânda buluşarak okuma provası yaptı. Çıkışta habercilerle sohbet eden Hepileri, turneye çıkacaklarını söyledi. Oyuncu, "İstanbul'da birçok sahnede olacağız, ardından da Türkiye turnesine çıkacağız. Onun için çok heyecanlıyız" dedi.

Etiketler : Okuma provası Florian Zeller Anne
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