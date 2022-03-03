Oscar ödüllü Fransız yazar Florian Zeller'in yazdığı 'Anne' tiyatro oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanan Engin Hepileri, Zorlu'da objektiflere yansıdı. Oyuncu, rol arkadaşlarıyla bir mekânda buluşarak okuma provası yaptı. Çıkışta habercilerle sohbet eden Hepileri, turneye çıkacaklarını söyledi. Oyuncu, "İstanbul'da birçok sahnede olacağız, ardından da Türkiye turnesine çıkacağız. Onun için çok heyecanlıyız" dedi.