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14 Ekim 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 16:30:00

Okulda mini hayvanat bahçesi

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Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde, mini bir hayvanat bahçesi oluşturuldu.

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde, mini bir hayvanat bahçesi oluşturuldu. İlk olarak tavşan getirilen bahçeye zamanla, güvercin, hindi, tavşan, tavuk, horoz, ördek, keklik ve kazlar eklendi.

Ders aralarında hayvanlarla iç içe olan öğrenciler, onları evlerinden getirdikleri sebze ve meyvelerle besliyor. Hayvanların bakımı tamamen öğrencilere bırakılıp onlara hayvan sevgisi aşılanırken, bir yandan da sorumluluk sahibi olmaları hedefleniyor.

Etiketler : Okulda mini hayvanat bahçesi Manisa Yunusemre İlçesi
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