Okulda mini hayvanat bahçesi

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'ndeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu bahçesinde, mini bir hayvanat bahçesi oluşturuldu. İlk olarak tavşan getirilen bahçeye zamanla, güvercin, hindi, tavşan, tavuk, horoz, ördek, keklik ve kazlar eklendi.



Ders aralarında hayvanlarla iç içe olan öğrenciler, onları evlerinden getirdikleri sebze ve meyvelerle besliyor. Hayvanların bakımı tamamen öğrencilere bırakılıp onlara hayvan sevgisi aşılanırken, bir yandan da sorumluluk sahibi olmaları hedefleniyor.