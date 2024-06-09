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09 Haziran 2024 Pazar 11:57:00 - Güncelleme:09 Haziran 2024 Pazar 11:57:00

Okan Bayülgen: Özne Filistin olmalı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Okan Bayülgen, Filistin meselesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bayülgen, "Özne teşkil etmiyor Filistin burada. Sanatçı özne oluyor. Aslında Türkiye'de ve dünyada bu konuda yapılanları tabii ki kutluyorum ve çok ilginç buluyorum. Ama bir araya gelinmesi lazım. Asıl yapılması gerekenin peşine düşelim. Özne hep Filistin olsun." dedi.

Okan Bayülgen, sosyal medyadan Filistin çağrısında bulunulmasının yerine sokaklarda protesto yapılmasının gerektiğini söyledi.

"FİLİSTİN MESELESİ BİTMİŞ OLUYOR"

Okan Bayülgen, "Sosyal medya doğru mecra, alan, ve toplanma yeri değil. Orada insanları rahat ettiriyoruz ve vicdanlarını rahatlatmasını sağlıyoruz. Zaten çok dolaşımda olan bir fotoğrafı tekrar göndererek, telefonu açıp çocuk ölümlerine ya da bir slogana saniyeler içerisinde öfkelenerek ve saniyeler içerisinde acı hissederek. Ama yine saniyeler içerisinde bunu tekrar göndererek telefonu kapatan bir insan için Filistin meselesi bitmiş oluyor. Onu yaşamıyor, sürdürmüyor" dedi.

"ÖZNE HEP FİLİSTİN OLSUN"

Bayülgen, "Sanatçıların Filistin konusunda yaptıkları protestolar özellikle bunun yasaklandığı kırmızı halıda ya da filan törenlerde, filan toplantılarda, bu konuda, bu konuya dikkat etmek için yaptıkları hareketler tabii ki çok güzel tabii ki çok yaratıcı. Ama bu protestolar genelde sanatçıyı takdir etmemize yarıyor. Özne teşkil etmiyor Filistin burada. Sanatçı özne oluyor. Aslında Türkiye'de ve dünyada bu konuda yapılanları tabii ki kutluyorum ve çok ilginç buluyorum. Ama bir araya gelinmesi lazım. Asıl yapılması gerekenin peşine düşelim. Tek tek sanatçılara "Aferin, ne kadar duyarlıymış, zaten ben de onu çok beğenirim" diyeceğimiz yerde, özne hep Filistin olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : okan bayülgen filistin protesto
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