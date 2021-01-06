Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar

Arnavutköy’de yer alan ve Ozan Doğulu’nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun bir süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu. Stüdyo dışındaki zamanını sevgilisi Demet Özdemir’e ayıran Koç, yaşadığı duyguları böylelikle müziğe aktaracak.

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