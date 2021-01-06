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06 Ocak 2021 Çarşamba 23:49:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 13:59:00

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'in aşkıyla yeni şarkılar

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Demet Özdemir'le yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Oğuzhan Koç, kendini müziğe verdi.

Arnavutköy’de yer alan ve Ozan Doğulu’nun sahibi olduğu stüdyoyu uzun bir süreliğine kiralayan Oğuzhan Koç, burada yeni şarkılara imza atmak için çalışmaya koyuldu. Stüdyo dışındaki zamanını sevgilisi Demet Özdemir’e ayıran Koç, yaşadığı duyguları böylelikle müziğe aktaracak.

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Etiketler : Oğuzhan Koç Demet Özdemir Ozan Doğulu magazin
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