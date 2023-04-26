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26 Nisan 2023 Çarşamba 13:36:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 13:36:00

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

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'Özür Dilerim' adlı sinema filmi çeken Oğuzhan Koç, Episode adlı dergiye konuştu.

İbrahim Büyükak ve Gizem Karaca ile birlikte 'Özür Dilerim' adlı sinema filmi çeken Oğuzhan Koç, Episode adlı dergiye konuştu. Demet Özdemir ile boşanmaya hazırlanan Koç, ''Çok özür diler misiniz?' sorusuna ''Ben özür dilerim, sorun yok. Haklılığımın haksızlığımın önemi yok yeter ki tatlılığa bağlansın'' yanıtını verdi. Bir yıldır üzerinde çalıştığı senaryosu olduğundan söz eden Koç, 'Hayata geçirebilmek ciddi bir disiplin istiyor'' dedi.

Etiketler : özür dilerim oğuzhan koç magazin
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