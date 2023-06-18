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Ayakkabı polemiğine açıklık getirdi
18 Haziran 2023 Pazar 10:52:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 10:52:00

Oğuzhan Koç ayakkabı polemiğine açıklık getirdi

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Oğuzhan Koç, sosyal medyanın gündemindeki ayakkabı polemiğine açıklık getirdi.

Oyuncu Demet Özdemir'le anlaşmalı olarak boşanan müzisyen Oğuzhan Koç kendini işlerine verdi. Koç, önceki akşam Kocaeli Jolly Joker'de sevenleriyle buluştu. Enerjisi, esprileri ve şarkılarıyla dinleyicilerini kendisine hayran bırakan Koç, sosyal medyanın gündemindeki ayakkabı polemiğine de açıklık getirdi. Koç, "Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Bugün de bunları giydim. Biz şarkı yazıyoruz. Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim. Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır" dedi.

Etiketler : müzisyen oğuzhan koç ayakkabı
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