Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum

Manken ve sunucu Çağla Şıkel Emre Altuğ'dan olan çocukları hakkında konuştu. Şıkel, Kuzey ve Uzay'ı bir ünlü çocuğu gibi yetiştirmediğini söyledi. Şıkel, "Ben onları var oldukları gibi yetiştirdim, istediğim gibi yetiştirmedim. Şu an geldikleri noktadan gurur duyuyorum. İkisi de tanınmış anne ve babanın çocukları gibi değil, gayet normal çocuklar gibi büyüyorlar. Çocuklarımın büyüklerine olan saygısından, çevreye olan duyarlılığından, arkadaş ilişkilerinden tutun, bana bir bakışlarıyla hissettirdikleri aşka kadar gurur duyuyorum" dedi.

