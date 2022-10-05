Oğulcan'dan destek

En son dijitalde yayınlanan 'Kuş Uçuşu' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Miray Daner, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Oyuncu, reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Daner'i tanıtım gecesinde sevgilisi Oğulcan Engin yalnız bırakmadı. Oyuncunun ev sahipliğinde gerçekleşen davette Burcu Şendir, Eliz Fındık, Serap Korkmaz Arslan ve Nila Fırat gibi isimler boy gösterdi.