Oğulcan'a misilleme

Oğulcan Engin'in Miray Daner'le birlikteliğinin ardından, Ezgi Eyüboğlu da Kerim Çarmıklı'yla görüntülendi. Ezgi'nin bu hamlesi eski sevgiliye nispet olarak yorumlandı.

TRT'nin 'Teşkilat' dizisinde rol alan Ezgi Eyüboğlu, aradığı mutluluğu buldu. Bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu, geçtiğimiz yıl psikolog Zeynep Selvili'den boşanan sosyetik iç mimar Kerim Çarmıklı'ya gönlünü kaptırdı. Çift, Momo adlı mekanda ilişkilerini gözler önüne serdi. Arkadaşlarıyla buluşan ikilinin keyifleri yerindeydi. Oğulcan Engin'le yaklaşık 1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran oyuncu eski sevgilisi Engin'in oyuncu Miray Daner'le aşk yaşadıklarının ortaya çıkmasının ardından Eyüboğlu'nun Candan - İsmail Çarmıklı çiftinin oğulları Kerim Çarmıklı'yla gecelerde boy göstermesi, 'Ezgi nispet yapıyor' yorumlarına neden oldu.