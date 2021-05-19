Oğulcan evlilik hazırlığında

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, avukat kız arkadaşı Peri Ispartalı ile Nişantaşı City's'de ilk kez objektiflere takıldı. Ligin bitmesinin ardından tatile çıkan ünlü futbolcunun, kız arkadaşı Peri Ispartalı ile evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Ünlü futbolcu evlilik sorularına 'Hayırlısı' dedi.

