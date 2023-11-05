Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve oyuncu İlayda Alişan aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkilerini geçtiğimiz aylarda kabul eden Engin ve Alişan, sosyal medya hesaplarından aşk dolu bir paylaşım yaptı.



Oyuncu, Instagram'dan Engin ile sarmaş dolaş bir karesini yayınlayarak, kalp emojisi ekledi. Engin de aynı fotoğrafı kendi hesabından yayınladı. Çiftin bu aşk dolu karesi, hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.