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24 Kasım 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 19:00:00

Öğretmenler Günü hassasiyeti

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Kısa süre önce yaptığı bir açıklamada oğlu Demir'in kendisini eski eşi Sinan Serter'le barıştırmaya çalıştığını söyleyen Özlem Yıldız, Levent'te görüntülendi.

Kısa süre önce yaptığı bir açıklamada oğlu Demir'in kendisini eski eşi Sinan Serter'le barıştırmaya çalıştığını söyleyen Özlem Yıldız, Levent'te görüntülendi. Eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayan sunucu, ilkokul öğretmeniyle hala görüştüğünü söyledi. Yıldız, "Ben hala ilkokul öğretmenim ile iletişim halindeyim. Öğretmenler bizim başımızın tacıdır" dedi.

Etiketler : Öğretmenler Günü hassasiyeti Öğretmenler Günü Sinan Serter
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