Öğretmenler Günü hassasiyeti

Kısa süre önce yaptığı bir açıklamada oğlu Demir'in kendisini eski eşi Sinan Serter'le barıştırmaya çalıştığını söyleyen Özlem Yıldız, Levent'te görüntülendi. Eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayan sunucu, ilkokul öğretmeniyle hala görüştüğünü söyledi. Yıldız, "Ben hala ilkokul öğretmenim ile iletişim halindeyim. Öğretmenler bizim başımızın tacıdır" dedi.