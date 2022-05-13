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13 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:00:00

Öğrencilerin en iyileri

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Televizyon ve dizi sektörünün 'En İyileri' belli oldu. İstanbul Okan Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından belirlenen Okan'da Yılın En'leri ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' İrem Helvacıoğlu, En 'İyi Erkek Oyuncu' ise Onur Tuna seçildi.

Televizyon ve dizi sektörünün 'En İyileri' belli oldu. İstanbul Okan Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından belirlenen Okan'da Yılın En'leri ödül töreninde 'En İyi Kadın Oyuncu' İrem Helvacıoğlu, En 'İyi Erkek Oyuncu' ise Onur Tuna seçildi. 'En İyi Çıkış Yapan' ödülünü İpek Filiz Yazıcı alırken 'En İyi Dizi Çifti' ise Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran seçildi. Dijitalde yayınlanan 'Aşk 101' dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu İpek Filiz Yazıcı, öğrencilik yıllarını anlattı. Yazıcı, "Ben başarılı bir öğrenciyim. Hala okuyorum. Hep sınıfın en iyilerindendim" dedi.

Etiketler : Öğrencilerin en iyileri Televizyon ve dizi sektörü İstanbul Okan Üniversitesi
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