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07 Mart 2022 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 12:00:00

Oğluyla karavan tatili

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'Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte, Serkan Altunorak'ın tek kişilik oyunu 'Dalgakıran'ı izledi.

'Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, oğlu Tarık Emir Tekin ile birlikte, Serkan Altunorak'ın tek kişilik oyunu 'Dalgakıran'ı izledi. Konserleriyle nedeniyle yoğun bir çalışma temposu içerisinde olduğunu açıklayan Sam, "Ful tempo çalışıyorum ama hiç dert etmiyorum. Çünkü işimi çok seviyorum" dedi. Dizinin sezon finali yapmasıyla 'Prenses' adını verdiği karavanıyla tatile çıkacağını belirten Sam, bu yıl kendisine oğlunun da eşlik edeceğini söyledi. Sam, oğlunun çocukluğunun geçtiği yerlerde dinleneceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler : Oğluyla karavan tatili Şevval Sam Tarık Emir Tekin
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