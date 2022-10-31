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31 Ekim 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 19:30:00

Oğluşuyla ilk doğum günü

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Kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikâh masasına oturan Leyla Lidya Tuğutlu, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor.

Kendisi gibi oyuncu Ceyhun Ergin ile sessiz sedasız nikâh masasına oturan Leyla Lidya Tuğutlu, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Anne olmak için gün sayan oyuncu, dün 33 yaşına bastı. Doğum günü için bir paylaşım yapan Tuğutlu, ''Hoş geldin yeni yaşım. Bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler. Oğluşumla ilk doğum günüm'' dedi.

Etiketler : Oğluşuyla ilk doğum günü Ceyhun Ergin Leyla Lidya Tuğutlu
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