Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak

En son TRT'nin 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Elçin Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne olmak için gün sayıyor. Sessiz sedasız bir süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile Almanya'da nikah masasına oturduğunu açıklayan oyuncu, erkek çocuğuna hamile olduğunu belirtmişti. Oyuncunun doğacak oğluna 'Mete Felix' adını vereceği öğrenildi.