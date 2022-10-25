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25 Ekim 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:25 Ekim 2022 Salı 15:00:00

Oğlunun adı ‘Mete Felix' olacak

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En son TRT'nin 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Elçin Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne olmak için gün sayıyor.

En son TRT'nin 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisinde 'Elçin Hatun' karakterine hayat veren oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne olmak için gün sayıyor. Sessiz sedasız bir süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin ile Almanya'da nikah masasına oturduğunu açıklayan oyuncu, erkek çocuğuna hamile olduğunu belirtmişti. Oyuncunun doğacak oğluna 'Mete Felix' adını vereceği öğrenildi.

Etiketler : Elçin Hatun Uyanış Büyük Selçuklu Leyla Lydia Tuğutlu
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