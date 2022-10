Oğlunu evlendirdi

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile Bodrum'da evlendi. 2 gece 3 gün sürecek düğünden ilk kareler gün yüzüne çıktı. Gecede Sibel Can sahne aldı. Can oğlu ve gelininin karesini hikaye kısmında paylaşırken, Hakan Ural'dan da duygusal bir paylaşım geldi. Genç yaşta babalık duygusunu tadan Hakan Ural hislerini, oğlu Engincan Ural ile olduğu eski fotoğraflarıyla hislerini kelimelere döktü.