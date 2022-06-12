Oğlunu askere yolcu etti

90'lı yılların fenomen dizisi 'Çiçek Taksi'de canlandırdığı 'Manolya' karakteriyle tanınan Tuna Arman, oğlu Sinan Yıldız'ı askere yolcu etti. Oğlunu gözyaşlarıyla uğurlayan Arman, duygusal anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Arman, "Güle güle git, güle güle gel oğlum! Kendine iyi bak... Baban ve benim için hayattaki en değerlimiz sensin. Seni çok seviyorum" notunu düştü.