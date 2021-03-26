Oğlunu 8 aydır görmüyor

Derya Çavuşoğlu, oğlu Emir'in 7. yaş partisinde, eski eşi Bekir Aksoy için iddialı açıklamalar yaptı. Derya Çavuşoğlu, Bekir Aksoy'un, oğlu Emir'i 8 aydır arayıp sormadığını iddia etti. Oğlu Emir'in pastasıyla çekilen fotoğrafını yayımlayan Çavuşoğlu, Emir'in bir süredir babasından uzak kaldığını yazdı. Oyuncunun oğlunu doğum gününde aramadığını sadece sanal alemde fotoğraf paylaşarak kutladığını iddia eden Çavuşoğlu, "Emir, 6 yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram'da. 8 aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı. Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil de, o fotoğraftaydı sanki" mesajını yazdı. Bekir Aksoy, Derya Çavuşoğlu'ndan boşandıktan sonra Nazife Orakçıoğlu ile evlendi. Çiftin 8 aylık Asil isminde bebekleri var.

