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14 Mayıs 2023 Pazar 07:35:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 07:35:00

Oğlumun ismi Milano'dan

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Fulya Zenginer, oğlu Milan'a neden bu ismi verdiğini açıkladı.

Oyuncu Fulya Zenginer, oğlu Milan'a neden bu ismi verdiğini açıkladı. Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evliliği olan Zenginer, Milan'ın ismine eşiyle ortak karar verdiğini söyledi. Oyuncu, "Küntay ve benim için özel bir şehir Milano. Oğlumuzun ismi de oradan geliyor. Bizim için ilklerin olduğu bir şehir ve Küntay'da bana orada evlenme teklif etti. Hem de anlamı güzel olan bir isim" dedi. Zenginer anneliği, "Benim içinse hayatımın en eğlenceli, en dolu dolu dönüşümü diyebilirim" diyerek tanımladı.

Etiketler : oyuncu fulya zenginer milan kuntay tarık evren milano
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