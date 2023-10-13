Oğlumla gurur duyuyorum

Eski futbolcu Metin Tekin, oyunculuk yapan oğlu Taro Emir Tekin'le gurur duyduğunu söyledi. Tekin, QNB Finansbank 'Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı' kapsamında meme kanserine dikkat çekmek için 'Pembe Top Tenis Turnuvası'nda Ömer Aras ile özel bir maç yaptı. 'Yalı Çapkını' dizisini kaçırmadığını belirten Tekin, "Diziyi her hafta takip ediyorum. Taro resmen bir öğretmen gibi beni yazılı ve sözlü sınava sokuyor. O yüzden dikkatle izliyorum. Hatta maçlardan daha dikkatli izliyorum. Gurur duyuyorum" dedi.