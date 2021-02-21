Oğlum çalışmama engel değil

Bir süredir Balıkesir'de yaşayan Cansu Tosun, işlerini halletmek için oğlu Marsel ile Nişantaşı'ndaydı. Oğlunu dadı tutmadan büyüttüğünü söyleyen Tosun, sadece annesinden yardım aldığını ekledi. Aynı zamanda yeni projeler için de toplantılar yaptığını belirten Cansu Tosun, oğlunun çalışmasına engel olmayacağının da altını çizdi.

