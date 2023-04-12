Oğlum Brad Pitt gibi

'Özür Dilerim' adlı sinema filmi çeken İbrahim Büyükak, katıldığı televizyon programında oğlu Aslan hakkında konuştu. Çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile evli olan Büyükak, oğlunun tatlılığından söz ederken sarfettiği sözlerle güldürdü. Büyükak, ''Benim çocuğumun Brad Pitt'in çocuğu gibi olmasını anlayamıyorum. Sapsarı, masmavi gözlü... Çok mutluyum." Eşiyle nasıl tanıştıklarını da anlatan oyuncu, ''Ben lise sondaydım. Tiyatrodaydım, tiyatroda tanıştık. Nurdan o zamanlar aktivite olsun diye küçük bir rolde oynuyordu. Uzun süre arkadaşlığımız oldu'' dedi.