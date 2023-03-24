Oğlum baba evinde rahat değil!

Oğlum baba evinde rahat değil!

Erol Evgin'in müzisyen oğlu Murat Evgin, 6 yıl aradan sonra eski eşi Elif Kuşkulu ile davalık oldu. Elif Kuşkulu velayetinin kendisinde olduğu 15 yaşındaki oğlu Erem Erol'un baba evinde rahat edemediğini öne sürdü.

Oğlunun babasının şimdiki sevgilisiyle aynı evde yaşadıklarını hatta karşı tarafın çocuğuyla da aynı odada kalmalarından ötürü sorun yaşadığını iddia eden Kuşkulu, mahkemenin yolunu tuttu.

Evgin'e 'çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi' talebiyle dava açan Elif Kuşçulu, oğlunun babasının evine giderken odasına girdiğinde eşyalarının yerinin değiştirildiğini ve kendisini rahat hissetmediğini ileri sürdü.

Mahkeme, avukatlarının tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama yapan Murat Evgin ise, "Dava, çocukla şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesi davası. Dava süreci devam etmektedir" dedi.

NESLİHAN KESKIN