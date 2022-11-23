Oğlu için dua istedi

Çılgın Sedat, 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında serebral palsi hastası olan oğlu Siraç için sevenlerinden dua istedi. Aqua Florya AVM'de görüntülenen şarkıcı, oğlunun Kosova'da ameliyat olacağını söyledi. Tedavi süreciyle ilgili bilgi veren Çılgın Sedat, "Oğlumun Kosova'da ameliyat olma durumu var, her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden dua bekliyorum" dedi.