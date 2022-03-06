Ödülünü sevgilisine ithaf etti

Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, 4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri'ne katıldı. Ergül'ün 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı 'En İyi Klip' seçildi. Ergül, teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için kabul ettiğini söyledi.