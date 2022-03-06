06 Mart 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 14:30:00
Ödülünü sevgilisine ithaf etti
Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, 4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri'ne katıldı.
Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül, 4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri'ne katıldı. Ergül'ün 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısı 'En İyi Klip' seçildi. Ergül, teşekkür konuşmasında trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı için kabul ettiğini söyledi.