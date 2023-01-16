Ödül bahane İspanya şahane

Bu yıl 8'incisi düzenlenen 'Altın Üzüm Bağı Ödülleri' kapsamında Türk dizlerinin İspanya'daki başarısından dolayı Melis Sezen'e ödül verildi. İspanya'da bulunan Sezen, kısa süreli tatil yapmayı da ihmal etmedi. İlk kez ülkeye giden oyuncu şehrin altını üstüne getirerek gezmedik yer bırakmadı. Oyuncu İspanya'dan renkli fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sezen'le birlikte ödül alacak olan Cansu Dere törene son anda yaşadığı sağlık sorunundan dolayı katılamamıştı.