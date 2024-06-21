Ödediği fiyat tartışma çıkardı

Türkiye'ye göre yurtdışı tatilinin çok hesaplı olduğunu söyleyen Gürman, Yunanistan mutfağını övdü. "Deniz ürünleri olsun, salata, kalamar, karides, balık falan o konuda çok başarılı ve çok uygun" diyen Gürman, iki kişi için ödedikleri hesabı söyleyince tartışma konusu oldu. Şarkıcı "İki kişi 35 Euro'ya (1.233 TL) gayet doyduk" deyince muhabirler 'bahşiş verdiniz mi?' diye sordu. Gürman ise "Onlar bence içinde alıyorlar" yanıtını verdi.