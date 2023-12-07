O zihniyet yıkılıyor

Oyuncu Türkan Şoray, Antalya'da Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Şoray, yaptığı konuşmada 'Okumak da neymiş' zihniyetinin yavaş yavaş yıkıldığını biliyorum. Ülkemizdeki en büyük sorunun kadınlarımızın eğitiminin tamamlanmaması diye düşünüyorum. Kadınlar el ele verdi mi yapamayacağı, altından kalkamayacağı bir şey yok. Yeter ki o bilinçte olsunlar. O dayanışmada olsunlar" dedi.