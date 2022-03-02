O tokat Ebru'ya mı?

Şarkıcı Ozan Orhon tokat itirafında bulundu. İlk evliliğini Ebru Şallı, ikinci evliliğini ise Yeşim Erçetin ile yapan Ozan Orhon, 'Söylemezsem Olmaz' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orhon, 20 yaşlarında isim vermeden eski eşine tokat attığını söyledi. Orhon, "O tokatın neden atıldığına dair pek konuşmak istemiyorum, emin olun daha fazlası bile olabilirdi isim vermeyeyim. Başkada kimseye vurmadım" dedi.