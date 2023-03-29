"O sözleşme şehir efsanesi"

Sunucu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile çocukları Kuzey ve Uzay'ın boşanmalarından etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları iddialarına yanıt verdi. Avukat erkek arkadaşı Nail Gönenli'yle bir mekan çıkışı görüntülenen Şıkel, "Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi" diye konuştu.