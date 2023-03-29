VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji il il uyardı: Sağanak yağmur, kar ve fırtına...
O teröristin ifadesi ortaya çıktı: HDP binasına gitmemi istediler
"Kılıçdaroğlu'nu HDP aday yaptı"
CHP ve İYİ Parti'den fonlanan Merdan Yanardağ HDP'yi aklama peşine düştü
Son yolculuğuna uğurlandı
Kızı Deniz şanslı geldi
29 Mart 2023 Çarşamba 07:25:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 07:25:00

"O sözleşme şehir efsanesi"

ABONE OL

Sunucu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile çocukları Kuzey ve Uzay'ın boşanmalarından etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları iddialarına yanıt verdi.

Sunucu Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ ile çocukları Kuzey ve Uzay'ın boşanmalarından etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları iddialarına yanıt verdi. Avukat erkek arkadaşı Nail Gönenli'yle bir mekan çıkışı görüntülenen Şıkel, "Böyle bir şey olmadı. Şehir efsanesi ötesi" diye konuştu.

Etiketler : O sözleşme şehir efsanesi Sunucu Çağla Şıke Emre Altuğ

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX