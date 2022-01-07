O sözler Fahriye'ye mi?

Elçin Sangu'nun "İnşallah sektörden silinirler. Bu niye böyle paralar kazanıyor" diye isim vermeden ima ettiği oyuncunun Fahriye Evcen olduğu iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre; İki oyuncu, 'Kurt Seyit Şura' dizisinin setinde tartışmış, Elçin Sangu gözyaşlarına boğulmuştu. Sangu, geçtiğimiz gün de o sözler hatırlatılınca "Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim" dedi.