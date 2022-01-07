O sözler Fahriye'ye mi?
Elçin Sangu'nun "İnşallah sektörden silinirler. Bu niye böyle paralar kazanıyor" diye isim vermeden ima ettiği oyuncunun Fahriye Evcen olduğu iddia edildi.
Elçin Sangu'nun "İnşallah sektörden silinirler. Bu niye böyle paralar kazanıyor" diye isim vermeden ima ettiği oyuncunun Fahriye Evcen olduğu iddia edildi. 2. Sayfa'nın haberine göre; İki oyuncu, 'Kurt Seyit Şura' dizisinin setinde tartışmış, Elçin Sangu gözyaşlarına boğulmuştu. Sangu, geçtiğimiz gün de o sözler hatırlatılınca "Sonuna kadar savunduğum bir açıklama. İnsani değerleri olmayan, sette karşılaştığım tipler. İsim vermeyeceğim" dedi.