O sözler bana ait değil

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir' şeklinde bir açıklaması olmadığını söyledi. Söz konusu ifadelerin fanları tarafından açılan bir Twitter hesabından yazıldığını belirten Özçelik, konuyla ilgili yasal haklarını kullanacağının altını çizdi.