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31 Mart 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 09:30:00

O sözler bana ait değil

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Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir' şeklinde bir açıklaması olmadığını söyledi.

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'Allah'a iman ettim sadece ve sadece o yaşatır ve öldürür ve diriltir' şeklinde bir açıklaması olmadığını söyledi. Söz konusu ifadelerin fanları tarafından açılan bir Twitter hesabından yazıldığını belirten Özçelik, konuyla ilgili yasal haklarını kullanacağının altını çizdi.

Etiketler : Umuda Koşanlar Derneği Gamze Özçelik Twitter hesabı
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