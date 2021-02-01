01 Şubat 2021 Pazartesi 00:10:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 11:29:00
O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı? Eypio'dan Hadise tepkisi
‘O Ses Türkiye Rap' yarışmasında jüri koltuğuna oturan Eypio, Hadise ile ilgili sorulan soruya verdiği tepkiyle dikkat çekti.
YouTube’da PurpleHej’in programına konuk olan Eypio’ya Hadise hakkındaki görüşleri soruldu. Bu soru üzerine Eypio ise kafasını sallayarak tepki verdi. Ünlü rapçinin Hadise hakkındaki bu tepkisi, ‘anlaşamıyorlar mı?’ şeklinde düşündürttü.