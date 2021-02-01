O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?

O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı? Eypio'dan Hadise tepkisi

YouTube’da PurpleHej’in programına konuk olan Eypio’ya Hadise hakkındaki görüşleri soruldu. Bu soru üzerine Eypio ise kafasını sallayarak tepki verdi. Ünlü rapçinin Hadise hakkındaki bu tepkisi, ‘anlaşamıyorlar mı?’ şeklinde düşündürttü.