Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim

Hadise, ‘O Ses Türkiye’deki jüriliğinin ardından ‘O Ses Türkiye Rap’ adlı yarışmasıyla Türkiye’nin en iyi rap sanatçısını aramaya çıktı. Seslendirdiği pop şarkılarıyla kariyerine devam eden Hadise’nin rap yarışmasında jüri koltuğuna oturması, eleştiri oklarının hedefinde olmasına neden oldu. ‘Bir pop sanatçısının, rap şarkı yarışmasında ne işi var?’ şeklinde olumsuz yorumlar alan Hadise, bu sözlere cevap verdi. Popçu, verdiği bir röportajda ‘’Ben bir müzisyenim ve bu konuda kendime güveniyorum. Bazen biliyorsunuz, bir klibimizi kimileri beğeniyor, kimileri beğenmiyor; bence bu böyle bir şey ama izlerken anlayacaksınız diğer jüri üyeleriyle çok güzel bir enerji yakaladık” diye konuştu.