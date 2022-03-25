O şarkıyı eşime yazdım

Usta müzisyen Selami Şahin, hafızalara kazınan şarkısı 'Özledim'i eşine yazdığını söyledi. Katıldığı televizyon programında şarkının hikayesini anlatan Şahin, ''Silivri'de bir konser var. Sahneden in, çorbanı iç, giyin, yol, gel, saat 04.30. Zile basıyorum kapıyı açmıyor. Bir süre sonra kapıyı açtı, 'Neredeydin? Orada kalsaydın' dedi. Sabah uyandım, baktım yanımda yok. Yatağın başında hep kağıt-kalem bulundururum. Sonra 'Özledim'i yazdım'' dedi. Şahin, 'Tapılacak Kadınsın' şarkısını da annesine yazdığını belirtti.