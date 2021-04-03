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03 Nisan 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 10:00:00

O sahne avukatları ayağa kaldırdı

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'Arka Sokaklar' dizisinin önceki gün yayınlanan bölümünde bir polis memurunun avukata tokat atması, baro başkanlarını kızdırdı. 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti.

'Arka Sokaklar' dizisinin önceki gün yayınlanan bölümünde bir polis memurunun avukata tokat atması, baro başkanlarını kızdırdı. 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti.

70 baro başkanı, 'Arka Sokaklar' adlı diziyi RTÜK'e şikayet etti. Baro başkanları şikayet dilekçesinde, dizinin 583. bölümlerinde, avukatlara yönelik haksız ve çirkin muamele ile tahrik unsurunun bulunduğu, polis ve avukatların karşı karşıya getirilmek istendiği gerekçesiyle yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanmasını talep etti. 70 baro başkanının şikayet dilekçesinde "Senaryo gereği dahi olsa bir kamu görevlisinin yine bir başka kamu görevlisi tarafından hakarete uğraması, darbedilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir biçimde aşağılanarak ters kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Hangi sebeple olursa olsun avukat olduğunu beyan etmiş bir kimseye bu tarz bir muamele yapılabilmesi kabul edilebilir değildir" denildi.

Etiketler : 'Arka Sokaklar RTÜK avukatlar
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