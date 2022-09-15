'O Kız' heyecanı

Erkan Petekkaya'nın oynadığı 'O Kız' dizisi ekran macerasına başlıyor. Farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Petekkaya, "O Kız, hem yepyeni hem de çok değişik bir senaryo... Yepyeni bir ekip... Dolayısıyla tabii ki çok heyecanlıyım'' dedi. Bir baba- kız hikayesini anlatan dizide 'O Kız'ı canlandıran Dilin Döğer ise ''Dizide yer aldığım ve her bir anına can katabildiğim için çok şanslıyım'' dedi.