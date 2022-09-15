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'O Kız' heyecanı
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15 Eylül 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 11:00:00

'O Kız' heyecanı

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Erkan Petekkaya'nın oynadığı 'O Kız' dizisi ekran macerasına başlıyor.

Erkan Petekkaya'nın oynadığı 'O Kız' dizisi ekran macerasına başlıyor. Farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Petekkaya, "O Kız, hem yepyeni hem de çok değişik bir senaryo... Yepyeni bir ekip... Dolayısıyla tabii ki çok heyecanlıyım'' dedi. Bir baba- kız hikayesini anlatan dizide 'O Kız'ı canlandıran Dilin Döğer ise ''Dizide yer aldığım ve her bir anına can katabildiğim için çok şanslıyım'' dedi.

Etiketler : Erkan Petekkaya O Kız Petekkaya
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