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21 Nisan 2023 Cuma 13:54:00 - Güncelleme:21 Nisan 2023 Cuma 13:54:00

O kazadan sonra evlendik

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Tayanç Ayaydın, ilk evliliğinde yaşadıklarını anlattı.

'Ömer' dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın, ilk evliliğinde yaşadıklarını anlattı. 4 ay evli kaldığı Bulut Köpük ile birlikteliğini 'film gibi evlilik' diye bahseden Ayaydın, ''Bolu'da trafik kazası geçirmiş, yüzde 5 yaşam şansı tanınmıştı. Hastaneye adeta kamp kurarak destek vermeye çalıştım. Sevdiği şarkıları dinlettim. Benim ona iyi geldiğimi düşünerek evlendik... Aslında bir proje gibi oldu... Eşim sağlığına kavuştu, hayatıyla ilgili risk bittiğinde de yollarımızı ayırdık" dedi. Ayaydın, ikinci evliliğini Amerikalı Sally Ghalayini ile gerçekleştirdi.

Etiketler : ömer dizi tayanç ayaydın bulut köpük
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