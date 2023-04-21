O kazadan sonra evlendik

'Ömer' dizisinin Erdal'ı Tayanç Ayaydın, ilk evliliğinde yaşadıklarını anlattı. 4 ay evli kaldığı Bulut Köpük ile birlikteliğini 'film gibi evlilik' diye bahseden Ayaydın, ''Bolu'da trafik kazası geçirmiş, yüzde 5 yaşam şansı tanınmıştı. Hastaneye adeta kamp kurarak destek vermeye çalıştım. Sevdiği şarkıları dinlettim. Benim ona iyi geldiğimi düşünerek evlendik... Aslında bir proje gibi oldu... Eşim sağlığına kavuştu, hayatıyla ilgili risk bittiğinde de yollarımızı ayırdık" dedi. Ayaydın, ikinci evliliğini Amerikalı Sally Ghalayini ile gerçekleştirdi.