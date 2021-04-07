O görüntüler sonrası gerildik

'Masumiyet' teki filtreli halleriyle son dönemin konuşulan ismi olan Hülya Avşar, ekranda bir yanlışlık olduğunu ve bu durumdan haberi olmadığını söyledi. Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Avşar Kızı, görüntülere ''Hepimiz şaşırdık. Valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım, biraz gerildik ama sonra da dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek oyuz" açıklamasını yaptı.

