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07 Nisan 2021 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 12:30:00

O görüntüler sonrası gerildik

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'Masumiyet' teki filtreli halleriyle son dönemin konuşulan ismi olan Hülya Avşar, ekranda bir yanlışlık olduğunu ve bu durumdan haberi olmadığını söyledi.

'Masumiyet' teki filtreli halleriyle son dönemin konuşulan ismi olan Hülya Avşar, ekranda bir yanlışlık olduğunu ve bu durumdan haberi olmadığını söyledi. Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Avşar Kızı, görüntülere ''Hepimiz şaşırdık. Valla bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım, biraz gerildik ama sonra da dalga geçmeye başladık. Umurumda değil neysek oyuz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : masumiyet hülya avşar dizi
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