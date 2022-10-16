O artık Selma Öğretmen

Hayat verdiği Selma'yla ilgili oyuncu, "Selma öğretmenin dramatik bir hikayesi var. Babasını kaybettikten sonra ailenin koruyucusu, çekip çevireni rolünü üstleniyor. Annesi ve abisiyle sağlam bir sevgi bağı ve çok tatlı bir ilişkileri var. Ailede ara bulucu ve dengeleyici olarak görüyorum Selma'yı" dedi.

