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16 Ekim 2022 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 17:30:00

O artık Selma Öğretmen

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TRT'nin başrolünde Berk Atan'ın yer aldığı 'Gönül Dağı' dizisine oyuncu Melis Sevinç dahil oldu. Oyuncu, dizide Gedelli kasabasına yeni tayin edilen Selma öğretmen karakterini canlandıracak.

Hayat verdiği Selma'yla ilgili oyuncu, "Selma öğretmenin dramatik bir hikayesi var. Babasını kaybettikten sonra ailenin koruyucusu, çekip çevireni rolünü üstleniyor. Annesi ve abisiyle sağlam bir sevgi bağı ve çok tatlı bir ilişkileri var. Ailede ara bulucu ve dengeleyici olarak görüyorum Selma'yı" dedi.

Etiketler : trt selma öğretmen berk atan gönül dağı melis sevinç
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