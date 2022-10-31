Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde fırtına estirdi. Aralıksız 2,5 saat sahnede kalan Pekkan, "Çok konuşkan bir insan olmama rağmen sizin karşınızda nutkum tutuluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hep birlikte şarkılar söyleyerek coşkuyla ilerleyeceğiz" sözleriyle duygularını ifade etti. Pekkan gecede kırmızı payetli takımıyla ilgi çekti.