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31 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 10:00:00

Nutkum tutuluyor

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Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde fırtına estirdi. Aralıksız 2,5 saat sahnede kalan Pekkan, "Çok konuşkan bir insan olmama rağmen sizin karşınızda nutkum tutuluyor.

Ajda Pekkan, Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde fırtına estirdi. Aralıksız 2,5 saat sahnede kalan Pekkan, "Çok konuşkan bir insan olmama rağmen sizin karşınızda nutkum tutuluyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hep birlikte şarkılar söyleyerek coşkuyla ilerleyeceğiz" sözleriyle duygularını ifade etti. Pekkan gecede kırmızı payetli takımıyla ilgi çekti.

Etiketler : Nutkum tutuluyor Ajda Pekkan Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi
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