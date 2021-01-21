Nurgül Yeşilçay genç kızları kıskandırdı

Kar manzaralı fotoğrafına 'Eskişehir de üniversitede okurken o kadar güzel kar yağardı ki! Yağmazdı da yere konardı sanki! Böyle kocaman kocaman! Hava sıcacık olurdu yağarken! Keşke öyle yağsa di mi ama' notunu düştü. 44 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yorum yağdı.

