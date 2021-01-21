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21 Ocak 2021 Perşembe 02:21:00 - Güncelleme:21 Ocak 2021 Perşembe 17:48:00

Nurgül Yeşilçay genç kızları kıskandırdı

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Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay, kar manzaralı paylaşımıyla genç kızlara taş çıkarttı.

Kar manzaralı fotoğrafına 'Eskişehir de üniversitede okurken o kadar güzel kar yağardı ki! Yağmazdı da yere konardı sanki! Böyle kocaman kocaman! Hava sıcacık olurdu yağarken! Keşke öyle yağsa di mi ama' notunu düştü. 44 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımına yorum yağdı.

Etiketler : Nurgül Yeşilçay oyuncu magazin
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